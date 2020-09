Basile: “Non credo che Torreira sia nei piani della Fiorentina”

Massimo Basile, corrispondente da New York per il Corriere dello Sport e Repubblica, ha parlato a Radio Bruno:

Commisso sta aspettando l’ultimo voto per il decreto semplificazione, che arriverà giovedì, poi parlerà. C’è grande soddisfazione per questo risultato. L’idea è di provare a fare come la Juventus, ovvero una concessione di oltre 90 anni per il terreno, non gli interessa avere la proprietà del terreno. Pradè? Mi aspetto che in conferenza stampa faccia chiarezza. Per esempio, non credo sia possibile uno scambio Spinazzola-Biraghi e non credo ci sia Torreira (SCHEDA) nei piani della Fiorentina. La Fiorentina è molto attenta a tutte le voci che circolano, e non vogliono far passare messaggi sbagliati per il mercato. Alla Fiorentina piace De Paul, ma il prezzo è molto alto, mentre non credo che interessi Morelos.