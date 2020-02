Basile: “Esiste una sudditanza psicologica. Nicchi? Come se arbitro tirasse un pugno ad un calciatore”

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport a New York, è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle recenti parole del Presidente viola

Commisso da tesserato ha diritto di contestare, mentre Nicchi come rappresentante di una categoria aperta non può scendere allo stesso livello. Le società stesse non hanno gradito questo atteggiamento da parte di Nicchi. Prendere posizione contro qualcuno è sintomo di non tranquillità. È una negazione del proprio lavoro di arbitro. E’ come se un giocatore spingesse il direttore di gara e quest’ultimo reagisse tirandogli un pugno. Unione società (LEGGI QUA) ? Gli Americani hanno voglia di investire nel calcio italiano perchè ricco di potenzialità. Il problema è la sudditanza psicologica che pesa sul nostro sistema. L’ingresso di Commisso sta creando un punto di crisi, sta rompendo questo equilibrio di poteri. È in ballo qualcosa di grande che solo col tempo mostrerà i suoi risultati. I soldi e l’internazionalità delle nuove proprietà straniere stanno portando a galla i problemi del calcio italiano.