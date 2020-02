Commisso e i suoi alleati: dialogo avviato tra cinque club per rivoluzionare il calcio italiano

Rocco Commisso si è messo in testa di rivoluzionare il calcio italiano. Sembra impossibile attaccare quel fortino, eppure qualcosa si muove, con una fitta rete di relazioni sottotraccia che inizia ad emergere. Ad oggi ci sono quattro proprietà straniere in Serie A (Inter, Roma, Milan, Bologna e Fiorentina appunto), club che in questi mesi hanno stretto forti relazioni tra loro, iniziando a lavorare a un fronte di opposizione a quello che attualmente gestisce il calcio italiano con l’obiettivo di diventare maggioranza. Altre tre società di A sono in vendita, due pronte a finire in mano statunitense. Senza contare che anche altri presidenti potrebbero presto unirsi alla lotta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.