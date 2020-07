Basile: “Inchiesta? Commisso sorpreso. Preoccupato e deluso per i risultati”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il corrispondente da New York, Massimo Basile, ha parlato dell’inchiesta del New York Times sulla Fiorentina dei Della Valle:

L’inchiesta confermerebbe l’opera di smantellamento avviata dai Della Valle. Mi risulta che Commisso e gli altri siano sorpresi. Se Ramadani si presenta con un’offerta per Milenkovic e Vlahovic, cosa succede? Commisso deve pagare? Bisogna capire se c’è una scrittura privata o i libri contabili citati da Cognigni. La nuova Fiorentina non ha detto nulla, questo fa capire che la posizione non è chiara. Emerge che la Fiorentina si era impegnata a pagare a Ramadani la sua provvigione, anche se gli affari non fossero andati in porto.