Il celebre quotidiano New York Times riporta un interessante approfondimento relativo alla gestione della Fiorentina durante l’era Della Valle, nello specifico viene fatto riferimento al giugno 2019. Gli attuali manager viola hanno scoperto dei curiosi accordi lasciati firmati dai colleghi precedenti poco prima che la società passasse di mano. Nelle carte c’è un mandato ad un agente, nominato a febbraio, di trovare club disposti ad acquistare almeno cinque giocatori viola. Se ci fosse riuscito, il procuratore avrebbe incassato una commissione, nel caso in cui la Fiorentina avesse poi negato la cessione lo stesso agente avrebbe incassato una penale. Il nome di questa figura è quello di Abdilgafar Fali Ramadani, nome che durante la gestione Della Valle è stato spesso accostato alla Fiorentina. Fra i vari giocatori inseriti in quell’accordo ci sono i nomi di Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic. Anche il quotidiano americano riconosce i rapporti stretti fra le parti, peraltro quell’accordo venne firmato da Pedro Pereira, che i più attenti ricorderanno come ex dirigente viola. Il portoghese ha rifiutato di parlare di questa situazione citando clausole di riservatezza. Hanno detto la loro, invece, l’ex dirigente Pantaleo Corvino e Mario Cognigni. “Ciò che è stato fatto è sempre andato nel rispetto delle regole e nell’interesse della Fiorentina” ha detto il primo mentre “Durante la mia gestione ogni singola transazione è stata effettuata nell’interesse esclusivo dell’azienda e debitamente registrata nei libri contabili” ha commentato il secondo. L’attuale società ha commentato i fatti con un commento: “Vogliamo far sapere che l’attuale gestione del club avviene in totale trasparenza, non ci sono esclusioni e si può collaborare con qualsiasi agente che ha giocatori interessanti da offrire alla Fiorentina. L’importante è il rispetto delle regole”.