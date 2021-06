“La Fiorentina con Gattuso ha fatto qualcosa di più grande di lei”

Massimo Basile commenta l'addio di Gattuso alla Fiorentina

"Sono deluso, ma penso che l'unica consolazione sia la verità. I giornalisti hanno un occasione storica. Dobbiamo indagare per capire cosa è successo. Indagare senza prendere parte per capire cosa è successo. Vogliamo sapere le parti dell'entourage di Gattuso . Non sono le commissioni il problema ma il mercato. Lavoriamo di indagine e cerchiamo di capire, bisogna portare a nudo la verità".

Qualche parola per capire di chi è veramente la responsabilità: "La Fiorentina scarica la colpa sulle commissioni, Gattuso sul mercato. La sensazione è che scegliendo Gattuso la Fiorentina abbia fatto qualcosa di più grande di lei. Gattuso era l'unica persona a capo della dirigenza, gli altri inesistenti. Poi sulla base di alcune richieste ha visto che non erano perseguibili. Era una scelta condivisa? Da tutti? questo bisogna capire. Si stava cambiando la dimensione ma non eravamo pronti. Gattuso si è guardato in giro e ha visto progetti più ambiziosi e ha sfruttato l'occasione."