VN – Delusione Gattuso, anche umanamente. ACF non si esprime oltre il comunicato

Il comportamento di Gattuso avrebbe generato rammarico nei cuori della dirigenza viola

Secondo quanto ci risulta, la rottura tra la Fiorentina e Rino Gattuso ha generato negli ambienti viola una grande delusione dal punto di vista umano, anche e soprattutto per via dell'immediato accostamento del tecnico calabrese al Tottenham. Il turbine generato dal mercato, insomma, sarebbe stato percepito come una scusa per allontanarsi e abbracciare gli Spurs. La società, interpellata, afferma di non avere nulla da aggiungere che vada oltre a quanto scritto nel comunicato uscito stamattina.