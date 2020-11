Basile: “Bene meno parole da Commisso. Si affidi a scelte condivise, come per Prandelli”

Nel corso del Pentasport è intervenuto Massimo Basile, corrispondente dagli USA per Cor. Sport e Repubblica:

Una proprietà che parla poco mi piace. Commisso lavora, ma comincia a parlare meno: non mi dispiace. Quando prendeva la parola un giorno sì e l’altro pure era arrivato ad essere antipatico. Non ha bisogno di esprimersi, ha appena cambiato l’allenatore ed è giusto che parli attraverso queste scelte, condivise con la dirigenza.

Prandelli è quello che serviva: una figura che abbia una visione più larga in panchina. Aspettiamo di capire come interverrà, ma sicuramente è un tecnico di curriculum, oltre ad avere un’esperienza nel settore giovanile. Andiamo verso una stagione nuova, vedo segnali positivi. Non ho mai nascosto la mia perplessità su Iachini, mentre sul cambio non posso dire niente. Hanno agito bene, in silenzio e facendo una scelta ragionata, con un senso. Non dimentichiamoci che questo campionato è totalmente aperto, nessuno sa cosa aspettarsi dall’andamento della stagione. Un calciatore che può essere rigenerato dal tecnico viola può essere Amrabat, ma la suggestione è che possa trattarsi di Vlahovic. Diamogli tempo di lavorare, spero di vedere un gioco più corale, che vada oltre il semplice lancio lungo.