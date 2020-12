Barreca non ci sta: “Rigore totalmente inesistente, assurdi certi errori con il VAR”

Le parole del laterale gigliato Antonio Barreca, rilasciate nel post partita di Fiorentina-Verona ai canali social di ACF:

Oggi è stata una partita molto combattuta e difficile, orientata spesso sulle seconde palle. Il Verona gioca così, soprattutto in trasferta. Una gara difficile, lo sapevamo, ma abbiamo dato tutto. Il tutto è stato però condizionato da un rigore inesistente, non so come si possa dare un rigore del genere con l’ausilio del VAR. La reazione fortunatamente è stata immediata, abbiamo avuto occasioni anche per vincerla. La mia condizione? Minuto dopo minuto sto ritrovando i tempi giusti. Situazione della squadra? La strada è quella giusta, ne sono certo. Le vittorie arriveranno.