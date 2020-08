Baroni: “Torreira ha fame di arrivare, sa fare anche l’interno: ve lo racconto”

L’ex viola Marco Baroni ha allenato Torreira (SCHEDA) al Pescara. Del centrocampista che segue la Fiorentina ne ha parlato a Radio Bruno:

Torreira? Ha qualità, è straordinario anche sul piano caratteriale. L’ho avuto da giovane, era molto rispettoso e voglioso di crescere. Ha giocato molto in Inghilterra e nelle coppe, è un profilo importante. Sa giocare corto e lungo, spesso riesce anche a recuperare la palla. Sarebbe un acquisto importante, non so dire quale sia il prezzo ma è di primo livello perché sa giocare anche da interno e non solo da regista. A Pescara ha esordito con me, era appena arrivato ma si vedeva che la Primavera era stretta per lui. È un giocatore che è arrivato ma non molla perché ha sempre voglia di migliorarsi, si vede durante le partite: non si risparmia mai.