Torreira, ecco l’offerta (alta) presentata dalla Fiorentina. C’è anche il Torino

Secondo quanto scrive La Stampa in edicola oggi, la Fiorentina, superata dal Torino nella volata per Linetty, è in vantaggio sui granata grazie all’ultima proposta d’acquisto presentata: pur di arrivare a Torreira dell’Arsenal (SCHEDA) ha messo sul piatto il prestito oneroso a 8.5 milioni e 18 milioni per il riscatto. Cifre pesanti per il club di Urbano Cairo, che però non demorde e prepara l’assalto finale.

C’E’ SOTTIL IN USCITA: COLLOQUIO CON BARONE