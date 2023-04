Barone: “E’ un anno che chiediamo lumi sullo stadio, cose mai viste. E i costi?”

Il dg viola risponde a tutto tondo sul fair play e sugli strascichi della partita contro l'Atalanta, prima di dedicarsi alla questione delle infrastrutture

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato a margine della presentazione del progetto #fairplayeducaretifando, spaziando dal post partita contro l'Atalanta alle infrastrutture alla Conference League:

"Fair Play? E' una componente importante a livello FIFA-UEFA, noi ci mettiamo il nostro impegno come Fiorentina con le affiliate, i progetti nelle scuole e il Terzo Tempo. Ne parliamo sempre alle giovanili, nel media center del Viola Park si parlerà molto di questo aspetto quando arriveranno le scuole fiorentine".

Post gara Fiorentina-Atalanta — "C'è un processo federale in corso. Io sono entrato nello spogliatoio dell'Atalanta per cercare di calmare la situazione, che era molto tesa. Ecco, non è stato un bell'episodio di fair play. Il calcio, la Serie A, ha bisogno di questo concetto. Quando siamo andati a Bergamo io, Rocco, ma anche Vlahovic abbiamo vissuto episodi spiacevoli. Abbiamo fatto tanto per vincere la partita, ma abbiamo lasciato comunque una bella impronta sul campo. La squadra è in ottima forma, tutti rientrano nelle rotazioni. Non dobbiamo sottovalutare la partita di giovedì, che è seria. Siamo in tre competizioni e ci stiamo dentro nel modo più serio possibile".

Stadio — "Siamo quasi alla fine dei lavori per il Viola Park, mentre col Comune stiamo lavorando per capire dove spostarci. In tutto il calcio mondiale non si è mai vista una situazione del genere. E' un anno che chiediamo lumi circa il nostro futuro, siamo investitori, siamo qui perché abbiamo programmato e vogliamo avere le idee chiare sulla concessione del Franchi, soprattutto sul costo e il funzionamento dell'affitto. Stiamo lavorando bene, Commisso sta dando molto a Firenze e alla Fiorentina, società sana".

Conference League — "La coppa è a Firenze? Non la voglio vedere... una partita alla volta".

Juve e lealtà — "Bisognerebbe entrare nel dettaglio... Stiamo lavorando per avere un campionato più trasparente. Tutto si può migliorare in assemblea, ma non i ricavi. La componente dei ricavi è importante, so che ai tifosi non interessa ma la differenza con le inglesi parte da qui, in Italia bisogna migliorare. Mi auguro che gli Europei 2032 vengano assegnati all'Italia, così la crescita potrà continuare"