Barone: “Ribery messaggio chiaro ai dubbiosi. Politano? Siamo pronti a cogliere le occasioni”

Joe Barone è intervenuto ai microfoni dei media presenti fuori dal centro sportivo, tra i quali Radio Bruno. Queste le sue parole: “A qualsiasi giocatore che aveva dubbi sulla Fiorentina, con Ribery e gli altri che sono arrivati, come Boateng e Pulgar, è arrivato il messaggio che il nostro è un progetto vero. Poi a parlare saranno i risultati, ma noi stiamo preparando la squadra per il campionato. Fisioterapista di Ribery? Per il momento siamo concentrati sul giocatore, per il resto vediamo. Sono molto legati, lui per il momento lavora al Bayern Monaco. Gli abbonati? Senza la città ed i tifosi è impossibile giocare. Non ci siamo solo noi, dobbiamo restare compatti e fare gruppo per la Fiorentina. Pradè sta lavorando 21-22 ore al giorno per costruire una squadra competitiva. Commisso? Arriverà venerdì. Stadio? Per il momento siamo concentrati sul campionato, ma siamo pronti a parlare dello stadio e delle altre infrastrutture con il comune e gli altri enti in ballo. Ritiro a Moena? Ci siamo riuniti e abbiamo parlato della situazione, è tutto sistemato”.

Il braccio destro di Rocco Commisso ha poi parlato anche di mercato: “Ribery subito in campo col Napoli? Questo dipende dal mister, ma Franck ha tanta voglia di giocare. Oggi è un momento molto importante per la Fiorentina e per Firenze. C’è entusiasmo in città, tanti tifosi all’aeroporto. Mi auguro che domani sera allo stadio ci sarà tanta gente per festeggiare Ribery. Commisso è contento, arriva venerdì: sarà qui con la squadra a cena per poi seguire gli allenamenti. Politano? Bisogna parlare con Pradè, ogni giorno il mercato porta innovazioni e novità. Continuiamo a lavorare e a vedere cosa ci porta il mercato. Tutti fanno un ottimo lavoro, se si crea qualche occasione saremo pronti a coglierla”. L’ESPERTO ANNUNCIA: “VERRANNO FATTI ALTRI QUATTRO ACQUISTI”