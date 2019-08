Pradè, l’appetito vien mangiando: arriveranno altri 4 acquisti. I ruoli

Archiviato il colpo Franck Ribery, il mercato della Fiorentina prosegue con Pradè alla ricerca delle pedine giuste per completare la rosa a disposizione di mister Montella. Come riporta l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Twitter, la società viola prenderà un altro esterno d’attacco, un laterale difensivo a sinistra (probabilmente per sostituire il partente Biraghi), un centrocampista ed un difensore centrale. Ancora tanto lavoro da fare per il direttore sportivo gigliato, che al contempo sarà chiamato a piazzare gli ultimi esuberi: LEGGI.