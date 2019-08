È un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo: la situazione degli esuberi e dei giovani in uscita

Chiamarli tutti indistintamente “esuberi” sarebbe una forzatura, ma in comune hanno il solito destino: lasciare Firenze, almeno per una stagione. Rasmussen, Dabo, Cristoforo, Eysseric e Thereau (saltato il passaggio all’Esteghlal) i nomi più conosciuti, ma nei prossimi giorni la squadra mercato viola cercherà una sistemazione anche per gli ultimi giovani rientrati dai prestiti. Aggiungendo Illanes (’97), Baroni (’98), Pinto (’98), Schetino (’94), Salifu (’92), Bangu (’97), Gori (’99), Maganjic (’99) e Marozzi (’99), la lista degli elementi ancora da piazzare sale fino a 14 elementi. Tutti giocatori che, utilizzando le parole di Pradè, rientrano nei “circa 60 non funzionali al progetto”. Quadro confermato da Montella con le scelte di campo tra la tournée negli Usa e le ultime amichevoli.

Tanto è stato fatto dall’insediamento della nuova dirigenza, ma tanto c’è ancora da fare. Da tenere sott’occhio ci sono anche quei giocatori non apertamente sul mercato ma allo stesso tempo tutt’altro che incedibili. Fanno parte di questo gruppo Rasmussen, Ceccherini, Biraghi, Simeone e forse anche Montiel (ma solo in prestito). Eventuali offerte per loro verrebbero sicuramente prese in considerazioni. Discorso a parte per i classe 2000 che salgono dalla Primavera: Beloko, Koffi, Hanuljak, Gorgos, Touré, Simonti, Ferrarini, in questo momento tutti a disposizione di Bigica (ieri protagonista al torneo Città di Vignola). Le regole del massimo campionato giovanile consentono la presenza di cinque fuori quota, anche se un’esperienza lontano da Firenze a titolo temporaneo sarebbe la soluzione migliore per tutti.