Barone: “Renzi voleva presentarmi gli arabi, ma non gli ho risposto”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato così a Report , svelando l'idea di Renzi di mettere in contatto la proprietà viola con gli arabi:

LE RIVELAZIONI DI BARONE

“Lo scorso anno sono iniziare ad uscire diverse di una possibile cessione del nostro club al fondo PIF in un periodo di crisi con partite delicate. Io e Rocco impazzivamo sempre quando leggevamo queste notizie. Un giorno mi è arrivato un messaggio da parte dell'ex Premier (Matteo Renzi ndr) che mi proponeva di conoscere i suoi amici arabi in occasione della Supercoppa che giocheremo anno prossimo ma non gli ho mai risposto"