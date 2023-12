Barone punzecchia Mou? “Fiducia negli arbitri. Pronti ad intervenire sul mercato”

A Dazn, il direttore generale viola Joe Barone ha parlato così prima di Roma-Fiorentina: "Stasera c'è un clima importante, bello per il calcio italiano. Per noi sarà una partita piena di intensità e tensione. Serve attenzione ai dettagli, siamo convinti che non ci saranno distrazioni e crediamo anche nella tecnologia e nell'arbitraggio che in Italia è tra i migliori. Calendario fitto? Ci sono tante partite, ringraziamo l'Arabia Saudita per la Supercoppa ma dobbiamo spostare gare in calendario e attendiamo. Ci sono tante partite da giocare, il campionato è lungo e la Fiorentina ha ancora la possibilità di giocare più di 60 partite. Aspettarsi qualcosa in più? Sì, da tutti, anche da parte mia. Siamo soddisfatti della rosa costruita e siamo pronti ad intervenire sul mercato insieme al mister: siamo preparati in caso di bisogno".