Barone: “Peccato per la distrazione difensiva. Massimo rispetto per il Toro”

A fine gara il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone intervistato da Radio Bruno così commenta la partita "Un punto buono per la gara che abbiamo giocato, siamo stati distratti sul gol che abbiamo preso però andiamo a casa con un punto e ci concentriamo per la finale di Coppa Italia. I tifosi del Torino contro Commisso? Ci dispiace sentire cori contro il nostro Presidente Rocco Commisso, abbiamo massimo rispetto per la storia del Torino, per la sua maglia e anche di tutta la tifoseria. Come sapete c'è una battaglia fra i massimi dirigenti, tutto qui. Ripeto, abbiamo rispettato e continuiamo a farlo la tifoseria del Toro ed è giusto precisarlo anche in questo frangente".