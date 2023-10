Barone: “Oggi partita spartiacque, mercoledì giornata importante”

Il direttore generale viola Joe Barone ha parlato dal Maradona nel prepartita di Dazn: "Questa potrebbe essere la partita spartiacque, una partita che dobbiamo definire di alta classifica e vogliamo giocare per far parte di questa classifica. Ballottaggio Nzola-Beltran? Siamo contenti del nostro gioco, con tanta intensità, è importante che pressiamo alti e facciamo battaglie individuali. Che sia Nzola, Brekalo o Ikoné ben venga il gol, Mbala è un giocatore che fa parte del nostro gioco e siamo fiduciosi su di lui. Viola Park? E' importante ricordare l'investimento di Rocco Commisso, mercoledì sarà una inaugurazione importante e che tanti possano seguire la nostra linea. Ci sarà una delegazione Fifa, il ministro Abodi, Gravina e Casini, abbiamo personaggi importanti e vogliamo far vedere la nostra struttura".