Barone: “Occhio alle transizioni del Basilea. Fatica? Una semifinale ti esalta”

Nel prepartita di Basilea-Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il direttore generale Joe Barone: "Sono molto fiducioso, ci giochiamo la prima parte di "storia" in questa stagione e non dobbiamo accontentarci ma farci trovare pronti per questa partita. Dispendio fisico? Penso che la squadra sia molto lucida, tutti vorrebbero giocare una semifinale europea perché ti esalta. Sarà una partita ad alta intensità, il Basilea ha una transizione, una fisicità e una pazienza importante, abbiamo preparato bene la partita. Dobbiamo pressare alti e sfruttare le occasioni che ci capiteranno e stare attenti alle loro transizioni".