Barone: “Novità al centro sportivo. Italiano ha portato entusiasmo”

Redazione VN

A margine delle parole appuntite nei confronti di Gattuso, il direttore generale Joe Barone ha raccontato anche le sue sensazioni in vista del raduno per la stagione 2021/22:

"Abbiamo entusiasmo per iniziare la nuova stagione, abbiamo preparato qualche novità al centro sportivo per i ragazzi. Parlo con Italiano quasi ogni giorno, ha portato tanto entusiasmo alla tifoseria e anche all'interno della Fiorentina, tra qualche giorno potrà iniziare a lavorare sul campo nel ritiro di Moena" (TUTTE LE DATE)