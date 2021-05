Barone nel pre: “Parole su di noi inaccettabili. Risultati? Dateci tempo”

L'analisi flash prima di scendere in campo nell'anticipo domenicale: parola a Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina

"Io vorrei andare direttamente sulle parole pubblicate sulla Gazzetta dello Sport, che ha umiliato e disonorato gli italo-americani, che abbiamo combattuto per tutta la vita. Siamo super fieri di essere tali, e voglio dire che siamo persone con un passato creato da zero, dal sud. Quello che abbiamo fatto per i diritti televisivi in America, con CBS, è molto importante, e non è accettabile quello che è successo. Vogliamo essere rispettati.