Barone: “Milenkovic ha il DNA viola. Ringrazio Rocco”

Sulla trattiva e il mercato: Con Nikola siamo stati aperti con lui dal primo giorno, lui molto onesto con noi. Abbiamo sempre parlato di un futuro lontano da qui. Sono stato sempre molto sicuro nella nostra possibilità di trattenerlo qui con noi. Si vede che lui, con il cuore, ha visto una situazione importante in questa squadra. Siamo andati in ritiro con una rosa abbastanza completa, con gruppo unito e forte. Non ci saranno clausole rescissorie. A mantenere un giocatore come Nikola è un segnale a tutti i campionati europei, è davvero il massimo. Un risultato di tutti, non tutte le società hanno queste possibilità. Poi, nessuno vuole lasciare Firenze.