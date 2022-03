Barone: “Indice liquidità? Sostenibilità cavallo di battaglia ACF”. Sull’Italia…

Il d.g. viola da Milano: "Fatta la prima riunione con il presidente Casini, è andata abbastanza bene e dobbiamo lavorare su tante cose"

Barone prosegue: "Adesso la cosa importante è la partita della Nazionale di domani. È importante che l'Italia si qualifichi per il Qatar per il bene del calcio italiano. Poi lavoreremo con il resto delle squadre e con la Federazione per l'indice di liquidità. Per la Fiorentina la sostenibilità è un cavallo di battaglia e questo non cambia".