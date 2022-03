Ghirelli eletto vicepresidente Figc. Indice liquidità per iscrizione: si parte subito?

Il numero uno della Lega Pro votato all'unanimità. Indice di liquidità: l'obiettivo è quello di mettere un freno all’indebitamento

Un segnale di disgelo. Poco fa - si legge su Gazzetta.it - il consiglio federale ha eletto all’unanimità a scrutinio segreto, 17 voti su 17, il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli nuovo vicepresidente della Figc al posto del dimissionario Paolo Dal Pino. Ghirelli affiancherà l’altro vice Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, che sarà il vicario. Al consiglio federale sta partecipando in veste di uditore, ancora non è entrato in carica nelle sue funzioni, il neopresidente della Lega di A Lorenzo Casini.