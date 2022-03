Trecento giorni dopo l’arresto cardiaco: Eriksen di nuovo convocato in Nazionale

Non è trascorso neanche un anno da quel maledetto pomeriggio del 12 giugno 2021, eppure l'ex Inter è tornato già in campo e adesso rieccolo pure nella propria Nazionale

Christian Eriksen che torna in Nazionale può essere la notizia calcistica del giorno. Il ritorno in campo, si vede, non era bastato al trequartista danese, che adesso vuol riprendere possesso della propria carriera a tutti gli effetti. Il Brentford e la Premier League a fine gennaio gli hanno dato l'opportunità di risentirsi un vero calciatore professionista ed ora la sua Danimarca lo richiama per i test contro Olanda e Serbia in vista dei Mondiali in Qatar. Il tutto, a meno di un anno da quanto successo durante gli ultimi Europei, quando il 12 giugno, durante la partita contro la Finlandia, il cuore di Eriksen si era fermato portandolo ad un passo dalla morte. Ma tutto questo, adesso, rappresenta soltanto un brutto ricordo.