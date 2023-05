Barone: “Il ricordo più bello? La sera della maglia ‘Non c’è vita senza di voi'”

Mattinata all'insegna delle domande dei bambini per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone , che all'interno della sala stampa del Franchi si è intrattenuto con dei giovanissimi tifosi: il video è stato condiviso dalla società sui propri canali ufficiali.

Cosa prova quando un giocatore della Fiorentina sbaglia un rigore? "Senza parolacce? (ride, ndr) E' un'emozione difficile, un po' buia, ma il gioco continua e c'è sempre la speranza che il giocatore possa mettere dentro la ribattuta. Un rigore si può sbagliare perché non sei concentrato, perché il portiere è bravo, perché il pubblico ti distrae...

C'è qualcosa che non rifarebbe? "Una cosa è sicura: mi sposerei con la stessa moglie e sono contento dei miei amici, forse andrei a studiare in una città diversa da New York, la mia città natale".