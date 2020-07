Barone: “Iachini ha fatto un grande lavoro: siamo contenti”

Il dg della Fiorentina Joe Barone, uscendo dagli uffici della Lega ha commentato ai microfoni di SkySport la permanenza di Beppe Iachini sulla panchina viola anche per la prossima stagione. Tra l’altro, oggi Barone non è stato eletto come consigliere dopo due votazioni.

C’è soddisfazione, ha fatto un grandissimo lavoro e sono contento della scelta per il prossimo anno

Rocco cerca credibilità