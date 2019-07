Barone: “Ho parlato con Veretout. Mercato? Prezzi più alti rispetto al valore reale. Dainelli e Bati…”

A margine della festa al Viola Village [RIVIVI IL LIVE!], Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai cronisti presenti tra cui Violanews.com: “Siamo qui per lavorare e dare tanto alla città. Stiamo lavorando con un gruppo di persone molto preparate. Il presidente non vede l’ora di iniziare. Chiesa fa parte della Fiorentina come gli altri giocatori, è un giocatore importante ed è nostro. Con Veretout ho parlato oggi pomeriggio e gli ho detto di stare tranquillo. Mercato? Molti giocatori hanno un prezzo molto elevato rispetto al valore reale. Abbiamo degli esperti come Pradè, dobbiamo stare calmi e sistemare tutti i giocatori. La scelta di Dainelli è stata molto importante, darà tranquillità alla società e esperienza alla squadra. Con Batistuta ci sentiamo, la sua salute è più importante, vedremo quale sarà il futuro”.