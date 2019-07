Festa al Viola Village, Barone: “Commisso chiama 50 volte al giorno!”. E Rocco appare in videochiamata!

Violanews.com vi propone la festa della Fiorentina al Viola Village. Battute, giochi e intrattenimento per i tanti tifosi presenti nella località trentina per godersi un po’ di montagna e vicinanza alla squadra.

21.52 – Giocatori che si concedono ai tifosi per foto e autografi. Termina qui la festa al Viola Village. Restate connessi sul nostro sito per foto e video esclusivi.

21.49 – E c’è anche… Rocco Commisso in videoconferenza: “Saluto tutti i tifosi viola e in particolare i bambini. Ci vediamo in America!”. [GUARDA IL VIDEO]



21.45 – Arriva la squadra sul palco, in rigoroso ordine alfabetico. Con loro anche lo staff tecnico e medico. E Dario Dainelli.



21.40 – Parla Barone: “Voglio ringraziare i tifosi, è una bellissima cosa vederne così tanti in Val di Fassa. È stato emozionante vedere la tifoseria oggi. Ringrazio tutti da parte di Commisso. Rocco chiama 50 volte al giorno, gli servirebbe un drone su Firenze per vedere sempre tutto. Ora si sta occupando dell’organizzazione della ICC, speriamo di fare un buon torneo”.

21.40 – Parla Montella: “È sempre un piacere stare qua. Mi auguro che ci possa aiutarci nel corso della stagione. La squadra sta bene, si lavora bene, i ragazzi hanno tanto entusiasmo. I giovani stanno facendo intravedere la qualità, c’è solo da soppesarle”.

21.40 – Sul palco Joe Barone e Vincenzo Montella.

21.34 – Sul palco il sindaco di Moena Felicetti, il direttore dell’Apt Val di Fassa Weiss e l’assessore allo sport del Comune di Firenze Guccione. Parla Felicetti: “In questi otto anni si è creato un legame molto forte e viene rappresentato bene nel Village, con l’unione tra i nostri prodotti e quelli tipici toscani”. È il turno di Weiss: “Siamo contenti di ripartire insieme con un nuovo ciclo, mi auguro che possiamo contribuire a una stagione di successi”. Infine, parola a Guccione: “Commisso ha portato entusiasmo, l’amministrazione sarà sempre accanto alla squadra, auguriamo buon lavoro a tutto il team per anni di grandi soddisfazioni”.

21.32 – Ecco Vincenzo Montella a ridosso del palco.

21.29 – Sul palco Marco Masini e Paolo Vallesi, cantanti e tifosi viola.



21.25 – Montella e lo staff tecnico al completo nei pressi del Viola Village. A breve dovrebbe iniziare la serata insieme ai tifosi.

21.10 – Serie di spettacoli e coreografie in corso, con ballerini e ballerine. Tra poco arriverà la Fiorentina al completo.