Barone: “Fiduciosi sul nuovo Franchi. Teniamo alla Conference”

"Non vogliamo snobbare nessuna competizione e la vittoria della Roma dimostra l'importanza di questo trofeo. Mi auguro che anche la Fiorentina possa creare quell'entusiasmo con il percorso europeo, ma dobbiamo fare un passo alla volta e concentrarci sulle due partite di agosto. Per gestire le tre competizioni servirà una rosa un po' più ampia e sarà importante anche il settore giovanile, per questo sottolineiamo sempre l'importanza del Viola Park. Ieri ho partecipato qui a Coverciano ad un incontro dell'ECA e le condizioni del calcio italiano sono critiche. Da quando abbiamo rilevato la Fiorentina, i ricavi sono diminuiti e i costi sono aumentati, questo va tenuto di conto".