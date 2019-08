Barone e Pradè in conferenza stampa oggi alle 15: novità in arrivo?

Una conferenza stampa a sorpresa, indetta questa mattina per il pomeriggio. Alle ore 15:00 Joe Barone e Daniele Pradè parleranno ai giornalisti nella sala stampa “Manuela Righini” dello stadio Artemio Franchi. Sarà l’occasione per fare il punto sulle trattative a pochi giorni dal fatidico 10 agosto, indicato come termine in cui il mercato della Fiorentina sarebbe entrato nel vivo. E chissà che non ci sia qualche novità da rivelare. Violanews.com come sempre ci sarà e vi riporterà le parole dei protagonisti in presa diretta, a seguire anche i video. MERCATO: SI LAVORA AD UN DOPPIO INNESTO IN MEDIANA