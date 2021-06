Barone e lo sfratto degli azzurri dai Campini. La ricostruzione

La Gazzetta dello Sport prova a mettere insieme i pezzi

Nell'edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi troviamo una descrizione dell'accaduto che ha coinvolto Joe Barone e la Nazionale italiana. Secondo la rosea non si è trattato di uno scontro violento ma neppure di un mero fraintendimento. Gli azzurri utilizzano la piscina del centro sportivo Viola per il lavoro di scarico. Sabato scorso è arrivato però Joe Barone che ha chiesto agli azzurri di non presentarsi più. Il motivo sarebbe da ricondurre con alcune frizioni con la FIGC. L'episodio ha avuto delle conseguenze che hanno riguardato anche il primo cittadino Nardella che ha telefonato a Gravina per chiedere delucidazioni. A distendere gli animi ci ha pensato lo stesso Barone che ha inviato un messaggio al CT Mancini.