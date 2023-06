Barone e Commisso in coro: “Alzeremo i prezzi di biglietti e abbonamenti, ci spiace”

"Negli ultimi quattro anni non abbiamo mai alzato il prezzo, ma mi dispiace annunciare che ci sarà un ritocco sul costo dei pacchetti e dei singoli biglietti. Stiamo valutando e quando sarà il momento faremo un annuncio. La partita con più ricavi è stata quella col Milan, 1 milione e 100mila euro, le altre sono sotto, sui 500mila di media. Ma vedremo, perché è tutto collegato ai lavori per lo stadio". Così Joe Barone, dg della Fiorentina, a proposito dei prezzi di abbonamenti e biglietti in futuro. Ne ha parlato anche il presidente Commisso: "Messi andrà all'Inter Miami, vicino a casa mia, i biglietti per vedere le sue partite andranno minimo a 400 euro, con punte di 9000. L'Inter ha fatto numeri straordinari".