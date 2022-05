Barone: “Domani vediamo Italiano, ha un contratto ma dobbiamo parlare in due”

Le parole di Joe Barone prima di Fiorentina-Juventus: incerto il futuro di Italiano?

Nel prepartita di Fiorentina-Juventus, ai microfoni di Sky Sport il dg viola Joe Barone ha detto la sua a pochi minuti dall'inizio della gara: "Per noi è una gara di massimo livello, ci giochiamo tutto. Fa parte della nostra crescita ma l'identità che Italiano ha portato in questa squadra. I rapporti col mister? Con Vincenzo ho un grande rapporto. Parliamo della vita, di Sicilia ma di statistiche, di gioco, di identità, di pressing, di aver palla nell'area avversaria. E di futuro? Ha un altro anno di contratto e poi un'opzione a nostro favore. Domani ci vediamo e parliamo del suo futuro. Penso sia alla Fiorentina ma dobbiamo parlare in due".