Barone: “Contenti della classifica. Castrovilli con noi per molti anni, stadio e razzismo…”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a margine dell’evento Sport & Business summit nella sede de Il Sole 24 ore. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com:

Siamo contenti per la classifica che abbiamo. Ieri la squadra ha fatto vedere tanto carattere nel secondo tempo. In difesa avevamo giocatori molto giovani e abbiamo visto tanta energia in campo. Montella sta facendo un ottimo lavoro. Castrovilli piace a molte big? Gaetano è un giocatore della Fiorentina, abbiamo rinnovato il suo contratto perché tutti noi crediamo molto in lui. Come ho sempre detto per tanti anni sarà un giocatore viola, lo vedo a Firenze in futuro. Cagliari? Il campionato è molto lungo, quando si parte bene vuol dire che gli investimenti fatti sono stati buoni. Faccio i complimenti al Cagliari ma anche noi arriveremo. Stadio? È un asset importante per tutti, non solo per la Fiorentina ma per tutti. Siamo a buon punto. Razzismo? Ne ha già parlato Rocco Commisso. Dobbiamo dire tutti insieme no al razzismo.