Commisso: “Contento di dove siamo, fiducia a Montella, Barone e Pradè. Sul razzismo…”

Il presidente viola Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport: “Primo bilancio? Non mi aspettavo tutto ciò, i tifosi sono stati eccellenti con me, così come città e squadra. Abbraccio e bacio tutti, siamo una famiglia. Da Marina di Gioiosa Ionica sono arrivato in America ho fatto un pochino di fortuna, ora sono tornato in Italia e voglio dare opportunità alle persone, sempre fast fast fast.

Cosa serve per vincere in fretta a Firenze? Una cosa alla volta. Sono contento di dove siamo oggi, c’è voluto tanto lavoro. Abbiamo una squadra con otto undicesimi nuovi, dobbiamo dare fiducia a Montella, Barone e Pradè. Per alcune cose bisogna andare piano per andare lontani, per altre invece serve andare veloci.

Razzismo? Dal primo giorno ho detto che non mi piacciono questi episodi, una minoranza che rovina il calcio italiano, non possiamo lasciargli il calcio. La Serie A dovrebbe arrivare in un livello più alto di quello attuale, forse non dov’è la Premier League, spero che gli altri presidenti vogliano fare lo stesso”.