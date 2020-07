Barone: “Commisso ha confermato Iachini. Tanto lavoro da fare, chiediamo pazienza”

“Joe uno di noi“. Questo il titolo dell’evento in programma questa sera al Teatrodante Carlo Monni in piazza Dante a Campi Bisenzio con protagonista Joe Barone. Queste le parole del direttore generale della Fiorentina a Lady Radio prima dell’inizio della serata:

Sono emozionato. Vediamo chi si presenterà da Pozzallo. Rocco ha confermato Iachini. Beppe ha fatto un grande lavoro. Stiamo lavorando per il futuro. Adesso abbiamo l’ultima partita, vogliamo finire bene il campionato. Abbiamo avuto anche l’ultima riunione in Lega. E’ stata una giornata intensa. Il mercato? C’è tanto lavoro da fare, chiediamo pazienza, lavoriamo per la Fiorentina e per un grande futuro.