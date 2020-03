Barone: “Ci adeguiamo a qualsiasi decisione. Abbiamo incontrato Malagò…”

Da Roma arrivano le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina a Sky Sport:

La Fiorentina non era parte del Consiglio, siamo venuti per incontrare il presidente del Coni Malagò. Un primo colloquio per parlare dei temi del calcio italiano e il problema degli stadi e delle infrastrutture. La riunione sta proseguendo, ma la Fiorentina non ne ha preso parte. La cosa più importante oggi è la salute del popolo italiano, il calcio è secondario. Quello che verrà deciso per la Fiorentina andrà bene.