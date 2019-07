Barone rivela: “Chiesa? C’è una promessa fatta ad un bambino malato”

A margine dell’amichevole della Fiorentina a Moena arrivano anche le parole di Joe Barone. Ecco quanto raccolto da Violanews.com: “Io sono un uomo di Chiesa e alla domanda su Federico continuo a rispondere nello stesso modo. Voglio raccontare una storia importante, siamo andati all’ospedale Meyer con Rocco e il sindaco ed è stato un momento particolare. Abbiamo visto un bambino di 12 anni malato che aveva una richiesta per noi, di non vendere Chiesa. Rocco gli ha promesso che lo accontenterà, ci tiene a queste situazioni e manterrà la promessa. Siamo qui per costruire una squadra intorno a Federico Chiesa e agli altri giocatori più importanti della Fiorentina. Abbiamo bisogno solo di un po’ di tempo per fare mercato, ma abbiamo un progetto a lungo termine”. BARONE E L’INCREDIBILE SIPARIETTO COL GIOVANE TIFOSO VIOLA