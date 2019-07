Il giovane tifoso: “Chi si compra?”. E Barone lo fa parlare con Pradè!

Simpatico siparietto andato in scena all’intervallo dell’amichevole tra Fiorentina e Val di Fassa Team. Joe Barone, presente al campo Benatti, si è messo a disposizione dei tifosi presenti per foto, selfie e qualche battuta. Dando a tutti massima attenzione. Tanto che, quando un giovane tifoso gli ha chiesto notizie di mercato e delucidazioni su possibili acquisti, il braccio destro di Rocco Commisso ha preso il telefono e ha messo in contatto il bambino con Daniele Pradè. Un privilegio non da poco. Lo riporta Radio Bruno. E QUANDO PARTONO I CORI, BARONE CHIAMA ROCCO…