Barone: “Boateng e Lirola giocatore importanti. Pradè a lavoro”. Su Nainggolan e Chiesa…

Joe Barone ha parlato fuori dal centro sportivo ai giornalisti presenti, tra i quali l’inviata del TGT di Italia 7. Queste le sue parole: “Forse abbiamo sbagliato i tempi dicendovi che il primo acquisto sarebbe arrivato il 10 di agosto (sorride, ndr), ma la cosa più importante è che Lirola e Boateng siano due giocatori importanti per la Fiorentina, ne sono sicuro. Prince is a very important player, farà crescere la nostra Fiorentina. Parliamo di un giocatore di altissimo livello, ha tanta esperienza nel calcio italiano e internazionale. Daniele (Pradè, ndr) ha fatto un ottimo lavoro portandolo qua. Lirola è un giocatore giovane, emergente. Non dimentichiamoci che abbiamo anche un bel gruppo di giocatori made in Florence, è importante. Pradè sta lavorando, non è qua perché sta facendo un grande lavoro. Mix tra personalità e gioventù? Direi di sì. Abbiamo un ottimo gruppo, come abbiamo visto negli Stati Uniti, e anche dei giovani molto importanti. Vogliamo portare un po’ di esperienza nel gruppo per fare una squadra competitiva.

Chiesa? Non lo vedo come un problema, non voglio più rispondere a questa domanda perché è un giocatore della Fiorentina. Io gli voglio bene e anche la città gli vuole bene. E’ un giocatore molto importante per l’immagine della Fiorentina, è inutile fare sempre le stesse domande. Offerte per lui? Parliamo di altro. Difficoltà a inizio campionato per i tempi del mercato? No, il nostro progetto non è solo per l’immediato. Per costruire un gruppo ci vuole del tempo. Al momento abbiamo tanti calciatori che sono cresciuti nella Fiorentina, puntiamo sul senso di appartenenza. E’ questo il messaggio che vogliamo trasmettere alla città e al campionato italiano. Nainggolan? Ha un contratto con la sua società, dovete parlare con Pradè”.

QUEI BRAVI RAGAZZI, LA NUOVA FIORENTINA HA CARATTERE