Barone: “Bagno a Ripoli è tra le opzioni per il nuovo Centro sportivo ma…”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il manager viola Joe Barone parla del nuovo centro sportivo della Fiorentina:

Sicuramente quella di Bagno a Ripoli è una delle opzioni per il nuovo centro sportivo che stiamo valutando in maniera concreta. Tuttavia in questo momento bisogna aspettare, quando tutte le tempistiche saranno rispettate e tutti i passaggi saranno completati, avremo modo di spiegare qual è la nostra scelta ed il suo perché. Purtroppo oggi ho letto su un giornale tantissime informazioni fantasiose e che non corrispondono alla realtà relative a questa operazione, e tutto ciò mi lascia particolarmente stupito.