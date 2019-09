Il centro sportivo sarà a Bagno a Ripoli

Novità importanti sul centro sportivo della Fiorentina vengono illustrate oggi da La Nazione. L’idea progettuale – si legge – dovrebbe essere presentata entro fine mese dalla società viola. L’area è quella di Bagno a Ripoli: 20 ettari per ospitare le quattordici squadre giovanili, le ragazze della Fiorentina Women’s, la primavera viola ma anche gli allenamenti della prima squadra. Con dieci campi da calcio di cui due con piccole tribune coperte, una palestra con piscina, una foresteria campus studi per accogliere i ragazzi che dopo gli allenamenti non possono rientrare a casa.

Anche in questo caso, il progetto dovrà essere sottoposto al placet della soprintendenza. Due i punti più delicati: la realizzazione delle torri faro che dovranno integrarsi nel tessuto verde e lo sbancamento di alcune aree collinari.

