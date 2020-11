Barone assente in tribuna, tampone positivo anche per il DG: le sue condizioni

La serata di Parma ha visto l’assenza sugli spalti di Joe Barone, Direttore generale della Fiorentina, di solito sempre presente al seguito della squadra; e lo sarebbe stato anche stasera, se non fosse che l’ultimo tampone ha dato esito positivo. Sono immediatamente scattate tutte le misure del caso, Barone non manifesta sintomi ed è in isolamento.

DRAGO: “IL PAREGGIO NON CI SODDISFA”