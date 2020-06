Oggi pomeriggio abbiamo assistito ad un vero e proprio “Rocco-show”, con il patron viola collegato da New York, in occasione del primo anniversario della sua esperienza viola. Al termine della conferenza-fiume del patron Rocco Commisso, anche il direttore generale viola Joe Barone ha voluto salutare il tycoon italo-americano:

Rocco ti voglio salutare anch’io, qui allo stadio, dietro di me, c’è il settore più importante: la curva Fiesole. Voglio ringraziarti per la tua dedizione, allo stesso modo con cui lo fanno tutte le persone che ogni giorno ti sono accanto e credono in te. Compresa la tua famiglia: tua moglie Catherine, Joseph che è qui a Firenze e tua figlia Marisa. Sempre Forza Viola!