Barone: “Acf attende risposte dal comune. Amrabat è un nostro giocatore”

"Noi siamo spettatori della questione Franchi. Vorrei capire quale è il percorso, è da anni che chiediamo informazioni, e che non ci vengono date. Noi ovviamente siamo in affitto al Franchi. Iniziammo dal restauro del Franchi nel 2019, ci siamo spostati alla Mercafir, eravamo disposti a investire noi sull'investimento dello stadio. Abbiamo gli abbonamenti, stiamo aspettando la decisione della Uefa, e ci aspettiamo delle risposte. Ho sentito Rocco ovviamente. La Fiorentina non sta aspettando la Uefa, stiamo già lavorando. Siamo in contato con Ceferin, e aspettiamo. Abbiamo già una squadra di livello, e abbiamo giocato 2 finali. I tempi della Uefa non sono una mancanza di rispetto, c'è un processo in corso. Dobbiamo vedere cosa migliorare.