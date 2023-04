Bardazzi: “Ora è Jovic che deve accelerare, non possiamo aggrapparci a Cabral”

"So che nella Fiorentina ci sono alcuni giocatori da valutare, ci risulta che Gonzalez parta dalla panchina ma lui come Lautaro Martinez nell'Inter. Dovrebbero esserci Saponara e Ikoné con Cabral in attacco. Non al meglio nemmeno Amrabat, che però dovrebbe stringere i denti. La Fiorentina è la squadra che utilizza i cinque cambi più di tutti in Serie A, dovrà farli valere fino in fondo perché è in corsa per tutto ma ancora non ha nulla in mano. Se perdi un giocatore per due settimane lo perdi per 4-5 partite, è una follia. Ora serve che Jovic determini in qualche modo e dia una mano a Cabral che si è ritrovato. Kouamé è una seconda punta classica, ha bisogno di spazio davanti a sé e a mio parere non può giocare da centravanti. Stasera sarà determinante aggredire il campo dalle fasce, dove la Fiorentina ha di partenza due giocatori contro uno".