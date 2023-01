Bardazzi: “Mi aspetto Amrabat dal 1′. Mercato? Serve coraggio e non ne ho visto”

"Benassi ancora fuori? E' l'ennesimo segnale, immagino che nei prossimi giorni avremo un quadro più completo. In entrata? Prima bisogna ragionare delle risorse interne: se Bianco resta, vuol dire che non lo fa per fare la bella statuina, e questo mi fa un grande piacere. Il cambio di modulo può dargli una mano, anche se domani mi aspetto Amrabat con Duncan. A quel che ho avuto modo di capire, Italiano non vede insieme Barak e Bonaventura. Abbiamo registrato parole abbastanza fredde da parte dei dirigenti riguardo al mercato, nel senso che i nuovi acquisti vengono considerati i rientri dagli infortuni. Mi auguro che sia un bluff, perché la Fiorentina può e deve essere rinforzata, ma non credo che ci sia la volontà di muoversi in tal senso. Ho visto poco coraggio nelle ultime sessioni".