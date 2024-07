Bardazzi: “Kean era un occasione di mercato. Parisi va fatto giocare”

"La Fiorentina non si è messa in condizioni semplici, con una squadra completamente da rifare. Il centrocampo non esiste adesso, uno stadio a metà, ci sono tante situazioni da chiarire. Non ci aspetta un' estate semplice, se non si comprano giocatori buoni è dura far fronte alle ambizioni. La Fiorentina non può sbagliare, al primo momento difficile si sentirà il malcontento. Nel mezzo al campo potrebbero arrivare due centrocampisti, di cui uno fisico come Vranckx. Ci vogliono due centravanti, e Kean era un'occasione di mercato per la Fiorentina.